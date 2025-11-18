世界最高峰オーケストラの一つ、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団が、東京・千代田区役所でミニコンサートを開催しました。昼休みのひとときを使ったミニコンサートは、日本公演のため来日中のベルリン・フィルのメンバー3人が出演し、トークを交えながら弦楽アンサンブルが奏でられました。会場には親子連れも楽しめるよう、子ども専用の席なども設けられ、会場は繊細な弦の音色に包まれました。