リモートワークが当たり前になったいま、仕事でミスやトラブルが起きたとき、あなたはオンラインで謝りますか？「オンラインで謝罪するのは失礼」なのか、「一秒でも早く対応できるならアリ」なのか――世代によってその感覚には大きな違いがあるようです。実際に、そんな“感覚のズレ”が原因で板挟みになった中間世代の声を聞きました。【漫画】オンラインで早々と「謝罪して、値引きすることになりました」しかし年配者は…