世の中では、長年勤めているだけで『昇進』することは少なくありません。しかし、それを本人が望んでいるかどうかはまだ別の問題です。漫画家・とらじろうさんの作品『ずっと初心者でいたい！ベテラン死神見習いちゃん』では、昇進したくない死神と昇進させたい上司の対立がコミカルに描かれています。【漫画】『ずっと初心者でいたい！ベテラン死神見習いちゃん』（全編を読む）まさとは交通事故で26歳の若さで亡くなりました。霊