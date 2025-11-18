「2025年世界中国語会議」が14日から16日まで北京で開催され、160以上の国と地域の教育当局、国内外の大学関係者、中国駐在の外交官など約5000人が参加した。会期中、中国教育部中外言語交流協力センターが中国語検定「HSK3．0」を発表した。「HSK3．0」では、レベル別の試験とレベルをまたぐ試験を組み合わせ、中国語レベルを従来の6段階から9段階へと増やし、HSK7〜9級試験ではレベルをまたいで「三つのレベルに一つの試験で対応