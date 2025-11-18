上越では、１９日昼前にかけて土砂災害や河川の増水に注意・警戒してください。新潟県では、１８日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風、ひょうの降るおそれもあり注意が必要です。新潟地方気象台によりますと北陸地方では、１８日は上空約５５００メートルに氷点下２７℃以下の、この時期としては強い寒気が流れ込んでいます。新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、上越を中心に大雨となる所があるでしょう。