高市早苗首相は「台湾有事は存立危機事態になり得る」と国会で答弁、中国が猛反発し波紋が広がっている。高市首相は国会での台湾を巡る質疑の中で、中国が「戦艦を使って武力の行使も伴うものであれば存立危機事態になり得る」と語った。すなわち2015年の安全保障関連法に明記されている「日本と密接な関係にある他国への武力攻撃により日本の存立が脅かされるなどの明白な危険がある場合」に集団的自衛権の行使が可能になるという