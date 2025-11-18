広汽埃安は11月16日、レンジエクステンダーと純電動の二つの動力方式を採用したSUV「i60」を正式に発売しました。新車は「国民向け5座席SUV」として位置付けられ、販売価格は10万4800元（約230万円）からです。全車に100項目以上の標準装備が搭載されています。中国の新エネルギー車市場は、従来の「純電動優先」から「利用シーン優先」へと変化しています。特に北部の寒冷地や充電インフラが十分でない地域では、ガソリンで発電で