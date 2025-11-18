中日は18日、球団公式カメラマンが2025年に撮影し、球団のHP、SNSなどで発表した写真を展示すると発表した。▼ 中日ドラゴンズ公式カメラマン写真展 in ソニーストア 名古屋開催期間：2025年11月29日（土）〜12月18日（木）会場：ソニーストア 名古屋 αプラザ ギャラリースペース（愛知県名古屋市中区栄 3-24-17BINO 栄 3 階）入場料：無料主催：株式会社中日ドラゴンズ協力：ソニーストア 名古屋【内容】・ソニーストア 名古屋