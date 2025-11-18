◆大相撲九州場所10日目・出羽ノ龍（寄り倒し）日向丸（18日、福岡国際センター）今場所新十両の日向（ひむか）丸（21）＝宮崎県延岡市出身、木瀬部屋＝の負け越しが決まった。西幕下3枚目で既に勝ち越しを決めている出羽ノ龍に左を差され、下手を取られたところで一気に寄られた。日向丸は小手投げで抵抗したが寄り倒された。4日目から7連敗。「連敗で消極的になっていたのが敗因。いつも通り前に踏み込めていれば押し切れ