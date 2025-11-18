江戸川ボートの4日間開催「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」は、18日に3日目が行われた。2日目を終えて予選トップだった市川哲也（57＝広島）。3日目は前半3Rで4着と舟券に絡めなかった。迎えた後半7Rは試練の6号艇。「新聞に3、3着条件と書いてあったので2着、2着と思って走っていた」と振り返るように、道中での懸命な追い上げが実って2着ゴール。得点率を8.00として予選を終了した。得点率上位陣が相次いでポイン