高市首相と日本銀行の植田和男総裁は１８日、首相官邸で面会した。２人は１２日の経済財政諮問会議で顔を合わせていたが、２人だけで面会するのは高市首相の就任後初めて。植田総裁は面会後、記者団の取材に対し、日銀の利上げの方針について、「インフレ率が（日銀の目標である）２％にうまく着地するよう、金融緩和の度合いを調整していると申し上げた」と述べた。その上で、植田総裁は、高市首相がこのような日銀の方針につ