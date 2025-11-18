沖縄県の米軍基地で3月、基地の女性従業員に性的暴行をし、助けに入った別の女性も負傷させたとして、不同意性交と傷害の罪に問われた在沖縄米海兵隊の1等兵の男（28）は18日、那覇地裁初公判の罪状認否で「記憶がない」と述べた。