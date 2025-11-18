「プリンス・ホールディング・グループ」が本社としていたプノンペンのビル＝14日（共同）国際的詐欺組織として米財務省から制裁を受けたカンボジアの華人系企業「プリンス・ホールディング・グループ」が、日本の元大使が会長を務める「日本カンボジア協会」による国交70年記念の花火大会に協賛していたことが18日、分かった。一時、プリンスの日本国内の関連会社も協会の法人会員として所属。2国間関係の民間側の代表的窓口と