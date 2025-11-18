秦野市の地図秦野市鶴巻地区を「ジビエの食べられる街」としてアピールするイベント「鶴巻温泉ジビエマルシェ」が２２日、市営温浴施設「弘法（こうぼう）の里湯」（同市鶴巻北）の第１駐車場で初めて開催される。同実行委員会（川上拓郎委員長）主催。同地区は温泉街でイノシシ肉を使用したぼたん鍋が提供されるなど、元々ジビエとは縁のある地域。今回は温浴施設利用者や登山客らを対象に、行楽シーズン最盛期にジビエ