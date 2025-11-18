元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊（３４）が、自身の引退試合で因縁の相手にリベンジを誓った。武尊はＯＮＥ１７３（１６日、東京・有明アリーナ）で、デニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）に２ラウンド（Ｒ）ＴＫＯ勝利。そして試合後に、３月に１ＲＫＯ負けを喫したロッタン・ジットムアンノン（タイ）との再戦を最後に、現役を引退することを表明した。武尊は１８日、都内で会見に臨み「今回の試合