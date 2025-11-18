鹿児島市の都市公園「鹿児島ふれあいスポーツランド」の愛称が、「フレッシュ青果スポーツランド」に決まり、鹿児島市役所で締結式が開かれました。 「鹿児島ふれあいスポーツランド」の命名権＝ネーミングライツを取得したのは、鹿児島市が本社で青果物の卸売り業の「フレッシュ青果」です。 スポーツと食で「健康」を活性化したいという思いを込め、愛称は「フレッシュ青果スポーツランド