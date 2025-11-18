元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が１８日、「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）に出演し、中央大法科大学院教授で弁護士の野村修也氏と?バトル?を繰り広げた。番組では高市早苗首相が台湾有事は「存立危機事態になりうる」と国会答弁で発言したことに対して、中国の反発が日に日にエスカレートしていることを取り上げた。こうした事態を受け、外務省の金井正彰アジア大州周局長が中国側と協議するため訪中した。橋下氏