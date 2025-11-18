テレビ朝日の下村彩里アナウンサーが１８日までに自身のＳＮＳを更新し、ブルーのワンピース姿を披露した。下村アナはインスタグラムで「いつも素敵な衣装アクセサリーありがとうございます飛行機からみた雲が、まるで＃羽毛布団 ！？のように見えまして思わずパシャリ今週は北から寒気が降りてきて、寒さが強まるようですので、布団にしっかり包まって寝ようと思います連日取材した秋田でのクマ取材後記は、次の投稿で