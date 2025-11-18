JR九州によりますと、18日午後2時22分ごろ、日豊本線の加治木と錦江の間で踏切設備に自動車が衝突する事故があり、一時、日豊本線や鹿児島本線で運転見合わせが発生しましたが、午後3時20分ごろに運転を再開しました。 この事故の影響で列車2本が運休したほか、3本に遅れが出ておよそ450人に影響が出たということです。 ・ ・ ・