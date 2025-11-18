8月の霧島・姶良集中豪雨で被災した保育園の子どもたちを元気づけようと、鹿児島県姶良市の保育園に18日、サプライズであのスーパーヒーローが登場しました。 園児たちの前に突然、姿を現したのは「ウルトラマンゼロ」です。 18日は、姶良市のせんとり保育園となごみ保育園に通う0歳から6歳の園児およそ65人の前に登場しました。 2つの園は8月の霧島・姶良集中豪雨で床上浸水の被害を受けました。 全