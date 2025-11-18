鹿児島の菓子文化の発展を祈願する「かるかん奉納祭」が、鹿児島市で行われました。 かるかんは自然薯などを使った鹿児島を代表する和菓子で、原料となる米粉や白砂糖は、島津斉彬の集成館事業によって改良・製造されたと伝えられています。 原料となる自然薯が旬を迎える10月から11月に合わせ、鹿児島市の仙巌園に隣接する鶴嶺神社で毎年、鹿児島の菓子文化の発展を願い、「かるかん奉納祭」が行われています。 18日は県内の菓