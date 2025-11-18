１８日の東京株式市場は主力株中心に広範囲に売りが広がり、日経平均株価は３％を超える急落となった。フシ目の５万円大台を大きく割り込んだ。 大引けの日経平均株価は前営業日比１６２０円９３銭安の４万８７０２円９８銭と大幅安で３日続落。プライム市場の売買高概算は２４億３３５６万株、売買代金概算は６兆４６２７億円。値上がり銘柄数は１９８、値下がり銘柄数は１３８３、変わらずは３２銘柄だった。 きょう