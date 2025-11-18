西川町の菅野大志町長によるパワーハラスメント疑惑をめぐり、町議会の調査特別委員会いわゆる百条委員会の委員が、被害を訴えている元町議への町長の接触を取り次いだとして、委員会から辞任を求められました。西川町議会の百条委員会で辞任を求められたのは飯野幹夫町議です。委員会によりますと、飯野町議は菅野町長からの依頼を受け、11月9日、町長のパワハラ被害を訴えている元町議の自宅を町長とともに訪れたというこ