メインシナリオ…13日に上ヒゲのローソク足で引けた後は伸び悩みを見せている。引き続き高値圏にあり、上向きで推移する21日線に支持されて、再び上値を追う展開となりそうだ。その場合、11月13日の高値101.83が最初のポイントとなる。ここを抜けて来ると、2024年11月7日の高値102.41、103円節目を試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、100円の節目、基準線の99.04、一目均衡表の雲の上限の98.89など