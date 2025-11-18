メインシナリオ・・・短期の上昇トレンドを形成しており、13日には10月30日以来の高値水準となる1.3216ドルまで一時上昇している。10月17日の高値1.3471ドルから4・5日の安値1.3010ドルまでの下げに対する半値戻しと一目均衡表の転換線が重なる1.3241ドルを上抜けば、61.8％戻しの1.3295ドルを試す可能性がある。さらに上昇するようなら、10月28日の高値1.3370ドルがターゲットになる。 サブシナリオ・・・一方、12日の