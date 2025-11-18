タレントのほしのあき（48）が18日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。夫で騎手の三浦皇成（35）との紅葉2ショットを公開した。京都・清水寺の紅葉の写真を公開。「紅葉していて綺麗〜」とコメントした。さらには夫・三浦との紅葉を背にしたツーショットも披露。「京都に来たからちょっとだけ観光もしてきたよ」と報告。「次はゆっくり京都来たいな〜」とつづった。ほしのと三浦は2011年9月25日に結婚。12年4月