◇大相撲九州場所10日目（2025年11月18日福岡国際センター）モンゴル出身で西幕下3枚目の出羽ノ龍（24＝出羽海部屋）が十両の土俵で日向丸（21＝木瀬部屋）を寄り倒しで破り5勝目をマーク。来場所の新十両昇進に大きく前進した。出身は福岡の希望が丘高。初土俵も踏んだ思い出の地で大きな1勝を手にし「圧力をかけて、絶対に下がらないことだけを考えた。緊張はなかった。勝てて良かった。うれしいです」と笑みをこぼした。