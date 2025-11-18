日銀の植田和男総裁は18日、高市早苗首相との会談後に取材に応じ、円安が進む為替相場に関して「議論したが、具体的なコメントは控える。ファンダメンタルズ（経済の基礎的条件）に沿って、安定的に推移することが望ましい」と述べた。