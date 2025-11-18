18日午前、福岡県八女市の山中に小型機が墜落し、男性3人が心肺停止の状態で見つかりました。佐賀空港を離陸した小型機が救難信号を発信したあと消息を絶っています。消防などによりますと、18日午前10時40分ごろ、福岡県八女市星野村で「どーんと音がして黒煙が出ている」と通報がありました。現場付近では消防隊員がヘリコプターから降下し、散らばった部品のようなものとその一部から炎があがっているようすが確認されました。