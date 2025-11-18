レアル・マドリーのフランス代表FWキリアン・ムバッペに対し、アルイテハドの元同代表FWカリム・ベンゼマがアドバイスを送った。アメリカ『ESPN』が伝えている。ムバッペは昨年夏にレアルへ加入し、公式戦で44ゴールを記録。ラ・リーガの得点王に輝いた。今季も公式戦16試合18ゴールと活躍を続けている。2009年から2023年までレアルで活躍したベンゼマは、スペイン『アス』のインタビューでムバッペのプレーを評価しつつ、重