¥Õ¥£¥ë¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬¤³¤ÎÆü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£²£µÇ¯£±£±·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò£µ²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£µ²¯£·£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ£³£µ¡¥£¶¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò£³²¯£²£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£³²¯£µ£°£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£´¡¥£±¡óÁý¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ´üËö°ì³çÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ò£±£µ±ß¤«¤é£²£°±ß¡ÊÁ°´ü£±£°±ß¡Ë¤Ø°ú¤­¾å¤²¤¿¡£ Âè£²»ÍÈ¾´üµÚ¤ÓÂè£³»ÍÈ¾´ü¤Ë¿·µ¬ÀÁÉé¼õÃí¤¬·×²è¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Çä¾å¹â¤Ï£±£°£°²¯±ß