ジャパンＭ＆Ａソリューションがこの日の取引終了後、集計中の２５年１０月期単独業績について、売上高が従来予想の９億９０００万円から６億５４００万円（前の期比８．６％増）へ、営業損益が１億１８００万円の黒字から５７００万円の赤字（前の期１４００万円の赤字）、最終損益を７６００万円の黒字から８４００万円の赤字（同１１００万円の赤字）へ下振れて着地したようだと発表した。 Ｍ＆Ａアドバイザリ