韓国ドラマ『復讐代行人3〜模範タクシー〜』が21日より、Leminoにて韓国と同日・日本独占配信されることが決定した（全16話）。また、本作の特設ページがオープンした。【写真】キャストは変わらず…イ・ジェフンが登場『復讐代行人〜模範タクシー〜』は、“模範タクシー”に乗る秘密のプロフェッショナル集団が弱者に代わって法では裁けない悪に復讐するアクションエンターテインメントで、2021年に放送されたシーズン1は大人