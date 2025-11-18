元K―1世界王者で、タレントの魔裟斗（46）が自身のYouTube「魔裟斗チャンネル」を更新。引退を表明した武尊（34＝team VASILEUS）の最終戦でストーリーのキレイな完結を期待した。16日に東京・有明アリーナで開催された「ONE173」で、武尊はデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）をTKOで下した直後、次戦での現役引退を表明した。会場で聞いた魔裟斗は「まさかの、ね。まったく想像してなかった」と