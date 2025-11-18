札幌市北区あいの里では11月17日夜から雪が降り続き、積雪が３０センチを超えています。住宅街の雪はいまどうなっているのでしょうか。急式アナウンサーです。こちら今、雪の降り方はチラチラと降っている程度なんですが、降ったり止んだりを繰り返していて、風も強く吹く時間帯もあって、時には斜めから吹きつけるような、そんな降り方となる時間帯もありました。すっかりこの雪景色、真冬のような景色になってしまったんで