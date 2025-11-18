女子ゴルフの堀琴音が１８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。「ミラクルバーディー♥こんな入り方初めて」と記し、日本女子プロゴルフ協会（ＪＰＬＧＡ）が投稿した自身のパッティング動画を引用ポストした。動画は「ダメかと思ったら…入った！」「＃堀琴音自身もびっくりのバーディー」として伊藤園レディースの第１ラウンド、３番パー５での堀のバーディーパットを紹介。左に切れる下りのラインを堀がそっと打った