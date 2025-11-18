「霊代を皇霊殿に遷すの儀」のため皇霊殿に向かわれる三笠宮家の彬子さま＝18日午前、皇居・賢所正門前（代表撮影）昨年11月に亡くなった三笠宮妃百合子さまを皇居の皇霊殿にまつる「霊代を皇霊殿に遷すの儀」が18日、営まれた。喪主で孫の三笠宮家の彬子さまや妹瑶子さまら皇族が参列した。皇霊殿は宮中三殿の一つで、歴代天皇や皇族の霊をまつっている。この日、東京・元赤坂の赤坂御用地にある三笠宮邸に設けられた「権舎」