「どうしてあの子は、いつも男性に大切にされるんだろう？」──そう思ったことはありませんか。実は、愛され続ける女性は“特別なこと”をしているわけではなく、“やらないこと”を徹底しているだけ。たった数個の行動習慣の違いで、恋愛の扱われ方は驚くほど変わるんです。そこで今回は、男性に本当に大切にされる女性が“絶対にやらないこと”を紹介します。自分を犠牲にしない大切にされる女性は、相手に合わせすぎません。「