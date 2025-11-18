「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦」（２４日、トヨタアリーナ東京）ＷＢＣ世界バンタム級２位の井上拓真（２９）＝大橋＝が１８日、同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝との王座決定戦に向けて、横浜市の所属ジムで公開練習を行った。注目の大一番まで残り１週間を切り「走り込み合宿からスパーリングまでやり切れて、体調もコンディションもメンタルも全てベストコンディション」と手応えを強調。「気持ちとし