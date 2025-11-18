「トップガン」や「ミッション：インポッシブル」シリーズで知られるトム・クルーズが、アカデミー名誉賞を受賞した。数々のヒット作を持ち、アカデミー賞に4度ノミネートを誇るトムにとって、これが初のオスカー獲得となった。【写真】『ミッション：インポッシブル』歴代ヒロインたちのビフォーアフター相変わらずの美しさ！Varietyによると、現地時間11月16日に開催されたガバナーズ賞授賞式で、来年公開予定の新作でタッ