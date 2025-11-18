移籍1年目は10勝10敗米大リーグ・オリオールズからフリーエージェント（FA）となった菅野智之投手が18日、自身のXを更新。人気ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」のLEOとの2ショット写真を公開し、ファンから驚きの声が上がっている。笑顔の菅野の隣に、背番号「19」のオリオールズのユニホームを手にした男性が映っている。ダンス＆ボーカルグループ「BE:FIRST」のLEOだった。菅野が自身のXに「これからも応援します！」