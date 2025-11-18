新進は11月1〜2日、「神田カレーグランプリ2025 決定戦」に協賛出展した。予選を勝ち抜いた神田エリアのカレー店20店が集結し、来場者投票でグランプリを決定。会場は大盛況投票総数19,563票のうち、2,030票を獲得した「オオドリー＜鴻＞神田駿河台店」が、第13代グランプリの栄冠を勝ち取った。会場は大盛況で、2日間で約3万7千人が来場した。新進ブース同社は第2回から協賛を続けており、福神漬カテゴリーの認知拡大を図る