１８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、過去最悪の死者数で「災害級」とも言われるクマ被害の中、この日、岩手県警のライフル銃チームが岩泉町に現れたクマに対し、出動したことを速報した。発砲すれば、警察史上初となる今回の事態について、コメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「どちらかと言えば、クマが最近は人をナメてると。昔は鈴を鳴らしながら（山などに）