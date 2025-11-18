歌舞伎俳優の中村橋之助が１８日、東京・浅草寺で行われた「新春浅草歌舞伎」（来年１月２〜２６日、浅草公会堂）の成功祈願に市川男寅、中村莟玉（かんぎょく）、市川染五郎、尾上左近、中村鶴松らと出席した。花形歌舞伎俳優の登竜門。前回から座頭としてリーダーシップを発揮する橋之助は１０日に元乃木坂４６・能條愛未と婚約を発表したばかり。「幸せを力に」をテーマに掲げ、「前回は挑戦でしたが、２年目からは継続とい