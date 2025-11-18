ÂçÅýÎÎ¼¼¤¬18Æü¡¢´ÚÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Õ¥¡¥¯¥È¥·¡¼¥È¡Ê¶¦Æ±ÀâÌÀ»ñÎÁ¡Ë¤È´ÚÊÆÄêÎã°ÂÊÝ¶¨µÄ¡ÊSCM¡Ë¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÌÄ«Á¯¤¬¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯Å¨ÂÐÅª¤ÊÊÆ´ÚÆ±ÌÁ¤ÎÂÐ·èÀë¸À¡×¤È¹¶Àª¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¡ÖÆîËÌ´Ö¤Î¿®Íê²óÉü¤Î¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¼¼¤ÎÕªÍ³腊¡Ê¥«¥ó¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸ø¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÏÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤ÎÏÀÉ¾¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ËÌÂ¦¤ËÅ¨ÂÐ¤Þ¤¿¤ÏÂÐ·è°Õ»×¤¬¤Ê¤¯¡¢ÆîËÌ