俳優でグラビアモデルの桃月なしこが、18日発売の『月刊ヤングマガジン』第12号（講談社）の表紙＆巻頭グラビアに登場する。【写真】”お風呂”で汗ばみ、ほてる桃月なしこ『魔進戦隊キラメイジャー』（2020〜21年放送）で悪の幹部・ヨドンナを演じて話題になるなど多ドラマに出演。、多方面で活躍する桃月。今回のグラビアでは“愛媛ロケ”の未公開カットを公開。青い空＆海の元、さまざまなビキニを着用。T160・B84・W60・