北九州市の人口が90万人を下回った可能性があることが分かりました。5市合併による北九州市の発足後、90万人を下回るのは初めてです。人口減少が続く北九州市では、ことし9月1日時点の推計人口が90万494人で、90万人を下回ることが目前に迫っていました。北九州市は転入・転出と出生・死亡を合わせた毎月の人口増減を公表していて、9月には383人、10月には195人が減り、11月1日時点の推計人口が89万9916人となりました。市の総務課