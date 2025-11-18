元モーニング娘。の飯田圭織（44）、モーニング娘。'25の牧野真莉愛（24）と山崎愛生（20）が17日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。モー娘。の楽曲の“つんく節”について語った。音楽プロデューサー・つんく♂が手掛けるモー娘。の楽曲は「“い”は“うぃ”」で歌うのが特徴的。山崎は「『ザ☆ピ〜ス！』で“投票行って外食する”って歌詞があるけど、“投票うぃって”ってなる」、飯田は「つんく♂さ