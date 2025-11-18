高齢になっても元気な人はどんな食生活をしているか。医師の石川英昭さんは「90歳を超えてなお元気なお年寄りに、食生活の秘訣を質問したことがある。私は『バランスのよい食事を摂ってきた』『これだけは欠かさなかった』といった答えを期待していたが、その回答は意外なものだった」という――。※本稿は、石川英昭『幸せな老衰医師が伝える叶えるための「3つの力」』（光文社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com