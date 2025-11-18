高市総理の台湾有事に関する国会答弁をめぐり日中の緊張が高まるなか、中国で上映予定だった日本映画の公開が見送られたと中国メディアが報じました。北京市内にある映画館。並んでいたのは映画『鬼滅の刃』のポスターです。映画は先週14日に公開され、きょうの時点で興行収入は4億元。日本円でおよそ80億円を超える大ヒットとなっています。記者「こちらの映画館では、『クレヨンしんちゃん』の広告が現在も放送されています」中